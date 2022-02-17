Госдума одобрила проект об ужесточении наказания за пытки

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, ужесточающий ответственность за пытки.

Речь идет о наказании за пытки, которые организуют или проводят представители власти для принуждения к даче показаний или запугивания. Данное преступление будет караться лишением свободы на срок до 12 лет вместо нынешних семи.

Законопроект переводит эти деяния в разряд особо тяжких преступлений, что увеличивает срок давности по ним до 15 лет.

Помимо этого в ст. 302 Уголовного кодекса введут новый субъект преступления — сотрудника правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН. По действующим законам к ответственности за пытки привлекают следователей или людей, которые проводят дознание, сообщает РБК.

Напомним, в начале февраля в ульяновскую ИК-10 выехали следователи и прокуроры после сообщений о массовой голодовке и издевательствах над заключенными, об этом сообщил глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его данным, в понедельник УФСИН по Ульяновской области начнет проверять внутренняя инспекция из Москвы.