17 Февраля 2022
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Экономика В России
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция в России за неделю незначительно замедлилась

Темпы роста инфляции в России на 11 февраля снизились до 8,75% в годовом выражении против 8,8% неделей ранее,

Как следует из обзора Минэкономразвития, с начала 2022 года потребительские цены  увеличились на 1,29%.

По сообщению Росстата, инфляция с 5 по 11 февраля составила 0,13% по сравнению с 0,29% с 29 января по 4 февраля. Как отмечает ведомство, темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,36% против 0,40% неделей ранее. В большинстве своем это произошло за счет замедления удорожания плодоовощной продукции. По другим продуктам питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели.

С 5 по 11 февраля огурцы подорожали на 2,64%, белокочанная капуста — на 2,41%, бананы — на 2,35%, помидоры — на 2,32%. Морковь за неделю стала дороже на 1,93%, свекла — на 1,12%, яблоки — на 0,68%.

При этом картофель стал дешевле на 0,06%, а репчатый лук — на 0,19%.

Также произошло замедление непродовольственной инфляции до 0,12% против 0,16% неделей ранее. Стройматериалы подешевели на 0,23%. Легковые автомобили подорожали на 0,30%.

Годовая инфляция в январе 2022 года обновила шестилетний максимум, достигнув 8,73%, пишут "Ведомости".

Стоимость строительных материалов сегодня является угрозой номер один для строительной отрасли, заявил 16 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, удорожание в сфере госсстроительства будет компенсировано за счет бюджета: "Это тяжелое решение, но оно было принято".

При этом он не считает, что рынок монополизирован. Так, по данным ФАС, только в трех российских регионах на рынке жилищного строительства есть застройщики-монополисты. 

Теги: инфляция, цены на товары



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