17 Февраля 2022
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Общество В России
(2005) | Фото: www.rodina.ru

Уральский миллиардер Рыбаков призвал отменить льготы для россиян

Уральский миллиардер Игорь Рыбаков высказался за отмену государственных льгот для граждан России.

При этом бизнесмен предложил повысить зарплату минимум до 100 тыс. руб. всем  россиянам. "Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда", — сказал миллиардер из Челябинска на своем канале в YouTube.

Как считает Рыбаков, льготы должны предоставлять только тем, кто физически не может работать. При этом, как считает бизнесмен, необходим минимальный размер заплаты в стране в 100 тыс. руб.

Миллиардер признал, что в этом случае вырастут цены на товары в магазинах, но у граждан появятся деньги на их покупку.

"Зачем 30 тыс. зарплата? Надо по 100 тыс. каждому. Кто работает хорошо — 200 тыс., кто очень хорошо — 300 тыс. или полмиллиона", — добавил Рыбаков, подчеркнув, что работа за 30 тыс. руб. в месяц является рабским трудом.

Игорь Рыбаков по итогам прошлого года оказался на 70 месте в рейтинге богатейших россиян по версии издания Forbes. Его состояние оценивается в $2 млрд.

Теги: льготы, рыбаков, миллиардеры



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