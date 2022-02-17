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Экономика В России
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Маркетплейсы и агрегаторы могут получить налоговые льготы в рамках третьего пакета поддержки IT-отрасли

В кабмине России началось согласование параметров так называемого третьего пакета поддержки IT-отрасли.

Положительные эффекты от первого пакета мер поддержки государства данной отрасли позволили при подготовке третьего пакета вернуться к тем предложениям, которые не были включены во второй пакет. Речь идет о распределении льгот не только на компании отрасли, занимающиеся разработкой программного обеспечения, но и на интернет-компании, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы).

На какую часть бизнеса крупных IT-холдингов могут быть распространены льготы, чиновники не поясняли, пишут "Ведомости".

Первый пакет льгот для IT-отрасли был утвержден в июле 2020 года и заработал с начала 2021 года. Так, для отечественных разработчиков ПО была снижена с 20 до 3% ставка по налогу на прибыль, установлена ставка страховых взносов в 7,6% вместо 14%. Также они были освобождены от НДС в части предоставления прав на ПО, включенное в Единый реестр российских программ.

Второй пакет кабмин утвердил в сентябре прошлого года. Он включал свыше 60 мероприятий и мер по снижению барьеров использования современных цифровых решений. Меры второго пакета вводятся постепенно, часть из них — уже в 2022 году.

Ранее на встрече с представителями IT-отрасли эксперты рынка говорили президенту России Путину, что создание привлекательного инвестклимата и налоговых условий – единственный вариант массового перехода в российскую юрисдикцию таких компаний. В противном случае экономику ждет обратный вариант – массовый исход разработчиков за границу.

Теги: Маркетплейсы, агрегаторы, IT-отрасль, господдержка



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Ранее 22.06.2020 10:29 Мск Стало известно, какие налоговые льготы предоставят российским IT-компаниям


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