Губернатор Шумков предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием председателя правительства РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков предложил ввести единую систему оплаты труда для медперсонала на всей территории страны (базовые оклады) с учетом районных коэффициентов.

"Ситуация, когда врач одной специализации с равной нагрузкой в разных регионах получает заработную плату, отличающуюся в разы - несправедлива", - заявил глава региона.

Также губернатор сообщил о предложении вернуться к системе централизованного распределения выпускников медицинских вузов.

"Она была неплохой и соответствовала специфике нашей большой страны", — подчеркнул Шумков.