На Ямале полицейские пришли к коммунисту после одиночного пикета

Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома ЛКСМ РФ Александр Ламдо сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о визите полицейских из-за его участия в одиночном пикете против дистанционного электронного голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Он опубликовал видеозапись визита сотрудников полиции.

"Полиция пришла ко мне в школу! Я категорически против дистанционного электронного голосования, на мой взгляд это еще одна возможность для фальсификации выборов. При ДЭГ отсутствует контроль за ходом выборов и итогами голосования. ДЭГ окончательно дискредитирует избирательную систему и вызывает недоверие к власти", - заявил коммунист. Сотрудники МВД попросили Александра ответить на пару вопросов и дать объяснение, почему он провел протестную акцию. При этом сказали, что он ничего не нарушил.

Одиночные пикеты против ДЭГ проходили в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде.