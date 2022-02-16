Глава МИД Украины потребовал заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter потребовал в течение двух суток провести совместное специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ из-за "военных действий" РФ у границ Украины, сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, Украина хочет использовать инструменты ОБСЕ "для разрядки напряженности, вызванной военными действиями [России] у границы с Украиной". Он подчеркнул, что Киеву недостаточно заявлений о завершении российских учений на границе с Украиной.

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина требует совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов", - написал он.

Ранее британский таблоид The Sun написал, что "вторжение" России на Украину состоится в три часа ночи 16 февраля. Позже издание отредактировало свою статью. Это произошло после того, как время предполагаемой "атаки" истекло.

Еще один "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. Служба эстонской внешней разведки перенесла дату "вторжения" России на территорию Украины на конец февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала публикации американских и британских СМИ, попросив огласить "график наших "вторжений" на предстоящий год".