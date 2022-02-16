В Москве задержали политолога Валерия Соловья

В Москве задержан известный политолог, сторонник теорий заговоров Валерий Соловей.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на супругу Соловья, ее мужа вместе с сыном увезли в следственный комитет, как свидетелей по уголовному делу.

"С 7.30 до 15.30 в нашей квартире был проведен обыск. Была изъята вся техника. Мой муж и наш сын были увезены в следственный комитет как свидетели по уголовному делу", - приводит издание слова Татьяны Соловей. Комментарии по делу женщина давать отказалась, сославшись на то, что дала подписку. По ее словам, пока ничего не известно, связь с ними женщина не поддерживает, так как были изъяты все средства связи.

Как сообщает telegram-канал "Черный атаман", задержание Соловья может быть связано с его сотрудничеством с telegram-каналами

По информации источников, Соловья якобы задержали по делу о его связи с telegram-каналом "Генерал СВР". Источник утверждает, что проведены лингвистические экспертизы, которые якобы подтвердили голос украинского адвоката В.Ермолаева на эфирах телегам-канала.

Уголовное дело было возбуждено еще осенью 2021 году по факту "разжигания ненависти или вражды" (ч.2 ст.282 УК РФ).