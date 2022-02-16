В Госдуму внесены законопроекты о квотах на трудоустройство тех, кому трудно найти работу

В Госдуму внесены законопроекты о квотах на рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Первый законопроект предлагает внести соответствующие изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", второй - в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования мер защиты от безработицы таких граждан.

В пояснительной записке отмечается, что предлагается такой перечень граждан, испытывающих трудности в поиске работы:

• граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации,

• инвалиды,

• лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

• граждане предпенсионного возраста,

• беженцы и вынужденные переселенцы,

• граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей,

• одинокие и многодетные родители,

• родители, воспитывающие детей-инвалидов,

• чернобыльцы.

Законопроект предлагает установить квоты от 1% до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью работников не менее 100 человек для таких граждан.

Лидер социалистов Сергей Миронов считает, что практика квотирования рабочих мест хорошо себя зарекомендовала в некоторых регионах, но на федеральном уровне этого до сих пор не предусмотрено. А предприятия, которые установят такие квоты, должны получить от государства 50-процентную льготу по уплате взносов в страховые фонды, что предусмотрено вторым законопроектом. Он уверен, что в реальности безработица не 4,3%, как сообщает Росстат, а намного выше, так как многие не регистрируются в службе занятости, прежде всего указанные категории граждан.

Однако Правительство РФ не поддерживает законопроект. Ранее заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что новый законопроект о занятости планируют внести в Госдуму в ближайшее время и принять до конца 2022 года. И там будто бы будут меры по защите тех категорий граждан, которым трудно найти работу.