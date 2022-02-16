Митрополит возложил ответственность за испорченную картину на "Ельцин-центр"

Митрополит Екатеринбургский Евгений вслед за губернатором Евгением Куйвашевым вступился за охранника "Ельцин-центра", который "дорисовал" картину ученицы Малевича. Вместе с этим, он возложил ответственность за произошедшее на саму площадку, которая "не является настоящим музейным пространством".

"Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн - истинно христианская позиция главы региона. Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания", - отметил он.

Страховщикам, по его мнению, в следующий раз стоит подумать - "работать ли с ненадежным партнером, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи".

"Ведь могли пострадать и другие полотна, в том числе — настоящий Малевич!" - возмущается митрополит Евгений.

Он считает, что такой непрофессионализм наносит ущерб всему городу, выставляя Екатеринбург как центр странных скандалов.

"И дело тут, конечно, не в охраннике. Все можно обернуть в пиар и скандал в современном искусстве. Вред русской культуре, наносимый «недогалеристами», более думающими о политике, нежели об истинных ценностях, страховщики не возместят", - добавил митрополит Евгений.