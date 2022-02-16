В Госдуме предложили вооружить полицейских и дворников отпугивателями собак

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил выдавать полицейским и работникам ЖКХ ультразвуковые отпугиватели собак. Он связал свою инициативу с участившимися случаями нападения бездомных животных на людей в российских городах и поселках.

"Прошу обеспечить сотрудников правоохранительных органов и работников ЖКХ устройствами для отпугивания собак, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в обращении Сухарева.

Напомним, Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак. Отмечается, что принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений в данный момент не соответствуют сложившейся ситуации.