Минфин не собирается менять НДФЛ в ближайшие годы – Силуанов

Минфин не собирается менять налог на доходы физических лиц в обозримом будущем.

"Нет, однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет. Здесь можно быть более четким и конкретным", - цитирует ТАСС министра финансов России Антона Силуанова.

По его словам, не обсуждается сейчас и возможность дифференцированного НДФЛ: "Я думаю, что в этом году точно нет. Потому что для этого нужно подготовить законодательство, такое законодательство вступает в силу начиная с нового бюджетного года. Поэтому уверен, что встречи по этому вопросу будут с РСПП. Выработаем ли мы какое-то решение? Ну, посмотрим, жизнь покажет".

Напомним, в начале февраля Международный валютный фонд рекомендовал странам с переходной экономикой, в том числе и России, бороться с неравенством в доходах с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ. Экономисты фонда проанализировали данные по 157 странам и выяснили, что если доля НДФЛ в бюджетах развитых стран составляет 8,6% ВВП, то в переходных экономиках – всего 3,1%.

Во многих переходных экономиках с социалистическим прошлым ставка НДФЛ (даже если в ней есть дифференциация) не превышает 15%, тогда как в странах Западной Европы максимальная ставка НДФЛ не менее 40%.