16 Февраля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Прикамье занято более 70% коечного фонда для детей с COVID

В Пермском крае развернуто 498 коек для детей с коронавирусной инфекцией. Из них 365 занято – порядка 73% от общего числа, сообщает РБК Пермь.

На сегодняшний день в Прикамье вакцинировано 1 157 детей.

С 1 февраля коечный фонд для детей с COVID расширили на 50 коек.

По словам заместителя главного врача ДКБ №3 Татьяны Гут, тяжелое течение болезни фиксируется среди детей от года до двух. Дети поступают с высокой температурой, синдромом интоксикации. Дети более старшего возраста болеют немного легче, но есть грубый кашель, чихание, заложенность носа и температура до 38 градусов.

Теги: дети, коронавирус, болезнь, коечный фонд



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