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Общество Свердловская область
музей культура живопись галерея картина (2007) | Фото: Накануне.ru

Эрмитаж отправит в Екатеринбург коллекцию портретов XIX - начала XX веков

В культурно-просветительском центре Екатеринбурга откроется выставка русских художников XIX - начала XX века из коллекции государственного Эрмитажа. Всего с 26 февраля по 18 июля будут представлены работы 29 творцов, в числе которых Карл Брюллов, чей "Портрет Н. А. Охотникова" будет представлен общественности впервые после реставрации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта, ведущего научного сотрудника Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрия Гудыменко. По его словам в уральскую столицу приехало 57 полотен, которые покажут екатеринбуржцам эволюцию портретного жанра за 100 лет - от 1812 до 1914 годов. Более того, большинство картин находятся в фондах Эрмитажа, а потому увидеть их Петербурге не выйдет. Некоторые и вовсе будут выставлены впервые. Среди них портрет, который относят к авторской кисти Валентина Серова.

Помимо этого, в галереи будут представлены работы Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Константина Маковского, Николая Богданова-Бельского, Леонида Пастернака, Бориса Кустодиева и других.

Напомним, что Минкультуры решило выделить дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений, после недавнего инцидента на выставке в "Ельцин-центре" Екатеринбурга, где охранник пририсовал глаза героям картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры".

Теги: Эрмитаж, Екатеринбург, музей, выставка, портрет



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