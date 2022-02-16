Смольный рейдерскими методами пытается отстранить инвестора от реконструкции Апраксина двора

На минувшей неделе Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял к производству необычный иск от ГКУ «Санкт-Петербурга», подведомственного Комитету имущественных отношений, к крупнейшему частному совладельцу Апраксина двора девелоперскому концерну «Питер». Смольный намерен взыскать с концерна пени по задолженности, рассчитанные под невероятные 1825% годовых, в результате чего долг с 40 тысяч рублей вырос до 254 миллионов рублей. Происходящее схоже с методами рейдерских захватов и не исключено, что таким образом Смольный может пытаться вынудить компанию «Питер» отказаться от доли в Апраксином дворе.

Предыстория иска началась еще в 2018 году, когда фирма «ИСКАД» - дочерняя структура концерна «Питер», заключила инвестиционное соглашение со Смольным. Компания собиралась реконструировать Апраксин двор и превратить рынок, не менявшийся с 90-х годов, в современное общественное пространство. Потенциально преобразование Апраксина двора в общественное пространство должно было создать сотни легальных рабочих мест, повысить налоговые доходы города, дать петербуржцам новое место для досуга в центре города. Причем все это должны были сделать на частные деньги инвестора.

В Апраксином дворе насчитывается 57 корпусов общей площадью 170 000 кв. м. В городской собственности находится 107 000 кв. м. Эти площади еще в 2008 году Смольный передал в ведение АО «Апраксин двор». Крупнейшим частным совладельцем на сегодняшний день является концерн «Питер», ему принадлежит 43 000 кв. м торговой площади. Еще 20 000 кв. м находятся в собственности других предпринимателей.

В 2020 году депутаты Законодательного Собрания Петербурга собирались принять поправки в городской закон «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования», которые позволили бы передать помещения Апраксина двора инвестору целевым способом, а не через торги. В ответ губернатор Петербурга Александр Беглов направил письмо в ЗакС с просьбой отложить принятие поправок, поскольку в них не прописаны гарантии инвесторов по выполнению обязательств. Поправки в закон приняты не были и Апраксин двор инвестору - компании «ИСКАД», не передали, соответственно не началась и реконструкция.

Летом 2021 года договор между Смольным и АО «Апраксин двор» истек, и город хотел продлить это соглашение. Но, изучив ситуацию на предмет законности, Федеральная антимонопольная служба потребовала провести торги на право доверительного управления объектом. По мнению ФАС, по закону все участники рынка должны иметь равные возможности на право пользования госимуществом. Тем временем, чтобы все-таки реализовать проект по реконструкции Апраксина двора, компания «ИСКАД» начала в частном порядке выкупать у других собственников здания на территории Апраксина двора.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на прошлой неделе принял к производству исковое заявление от ГКУ «Имущество Петербурга, организации подведомственной КИО. ГКУ «Имущество Петербурга» требует от концерна «Питер» более 250 миллионов рублей задолженности, из которых только 40 тысяч - это просрочка арендной платы, а остальное неустойка.

При этом Комитет имущественных отношений просил Арбитражный суд наложить арест на активы концерна «Питер» в размере 250 миллионов рублей. Это очень существенная сумма для любой компании, и такой арест может помешать ведению деятельности. Возможно, что такой ход нужен Смольному для того, чтобы вывести из проекта реконструкции Апраксина двора крупнейшего арендатора. Но Арбитражный суд отказал Комитету имущественных отношений, суд не усмотрел никаких оснований для применения столь серьезных обеспечительных мер.

Как итог, сложилась следующая ситуация. Смольный пытается «связать» крупнейшего частного совладельца Апраксина двора иском по взысканию неустойки. При этом перспективы иска туманны. Наиболее вероятный исход - это взыскание невыплаченной арендной платы в размере 40 тысяч рублей и небольшой неустойки. Согласно статье 333 ГК РФ, неустойка должна быть соразмерной нарушенному обязательству. Крайне маловероятно, что в Смольном не знают о таких условиях. Это также говорит в пользу версии, что иск может являться лишь способом выдавить из проекта реконструкции неудобного участника.

Показательно, что подобную тактику применяют при рейдерских захватах. Предприятия ставят на грань разорения судебными процессами, вынуждая тем самым собственника продать долю рейдерам по минимальной цене. Иначе владелец окажется в крайне затруднительном финансовом положении, вплоть до банкротства.

Сейчас Смольный действует схожим образом – давит на инвестора иском с заведомо завышенными требованиями. Целью таких действий может являться передача выгодного проекта иному девелоперу, с которым у высшего руководства города, в том числе у губернатора Александра Беглова, могут иметься определенные договоренности.