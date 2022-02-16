16 Февраля 2022
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Экономика В России
строительство новостройка снос ветхое жилье (2021) | Фото: Накануне.RU

Аварийное жилье будет прирастать на 2 миллиона квадратных метров в год - Хуснуллин

Хотя программа расселения аварийного и ветхого жилья в России идет "с серьезным опережением", решить проблему окончательно к какому-то моменту вряд ли получится – существующий жилой фонд дряхлеет и каждый год прирастает примерно на 2 млн кв. метров, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, девять регионов уже закончили программу расселения. "Но проблемы не заканчиваются. На 13 млн кв. м уже увеличился фонд аварийного жилья за время действия программы (с 2017 года), и каждый год будет прирастать по 2 млн кв. м аварийного жилья. В ближайшие время будут внесены законодательные инициативы, которые решат недостатки существующей программы", - анонсировал вице-премьер, выступая в Госдуме.

Теги: аварийное жилье, расселение, жилой фонд, марат хуснуллин



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