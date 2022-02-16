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Происшествия Крым
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Депутат Госсовета Крыма насмерть сбил пенсионерку в Крыму и сбежал с места ДТП

В Крыму депутат Госсовета Игорь Буданов за рулем иномарки насмерть сбил пенсионерку, сообщает РЕН ТВ.

73-летнюю женщину без сознания обнаружили прохожие на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Водитель скрылся с места ДТП. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Как сообщает телеграм-канал Baza, автомобиль нарушителя полиция установила благодаря камерам. BMW, как выяснилось, по предварительным данным, принадлежит одному из депутатов Госсовета Крыма, члену фракции "Единая Россия".

Подозреваемый задержан. Изначально он дал признательные показания, но позже отказался от них и даже назвал другую дату рождения и место работы.

Телеграм-канал также сообщил, что сотрудники ГИБДД не стали проводить медосвидетельствование депутата - в его случае это не влияет на тяжесть обвинения.

Крымское отделение "Единой России" приостановило членство в партии Буданова на период выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По данным Baza, Буданов в 2013 году уже попадал в похожий скандал - в том же Симферополе он сбил ребенка и лишь спустя сутки признал свою вину.

Теги: депутат госсовета, крым, пенсионерка, дтп



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