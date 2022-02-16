В Челябинской области в четырех городах объявлены неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше НМУ объявлены до 19 часов 18 февраля.

Напомним, в Челябинске в январе в воздухе были выявлены превышения по содержанию этилбензола, ксилола, бензапирена, сольвента нафта в период НМУ. Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности сохранялись в течение 21 дня. Было возбуждено 14 административных дел из-за превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.