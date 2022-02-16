"Вы хотите лишить нас хлеба": курортные регионы России высказались против изменения статуса апартаментов

Процесс "легализации" апартаментов в России идет крайне непросто. Законопроект внесен в Госдуму, но регионы дают на него самые разные отзывы, некоторых он не устраивает, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль.

"Апартаменты появились из-за неурегулированности генпланов по зональности. Во всем мире возможна смежная застройка, у нас – нет. Вторая проблема – парковочное пространство, отсутствие социальной инфраструктуры, вот откуда взялся этот вид недвижимости", - пояснил Хуснуллин, выступая в Госдуме.

Он отметил, что даже в пределах одного города могут быть разные подходы. "Например, напротив Госдумы есть комплекс "Москва". Владельцам этих апартаментов социальная инфраструктура не нужна. А на окраине в апартаментах живут те, кому нужны и школа, и садик", - отметил вице-премьер.

Он также сообщил о возмущении южных, курортных регионов России, где не хотят менять статус апартаментов. "Они говорят: вы хотите лишить нас хлеба, к нам летом люди куда будут на три месяца приезжать? Налоги, капремонт и управление – неурегулированные проблемы по апартаментам, которые в течение 10-15 лет к нам обязательно придут", - полагает Хуснуллин.