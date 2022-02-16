"Вы хотите лишить нас хлеба": курортные регионы России высказались против изменения статуса апартаментов

16 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
лифт кнопки (2012) | Фото:Накануне.RU

"Вы хотите лишить нас хлеба": курортные регионы России высказались против изменения статуса апартаментов

Процесс "легализации" апартаментов в России идет крайне непросто. Законопроект внесен в Госдуму, но регионы дают на него самые разные отзывы, некоторых он не устраивает, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль.
Читайте также:

"Апартаменты появились из-за неурегулированности генпланов по зональности. Во всем мире возможна смежная застройка, у нас – нет. Вторая проблема – парковочное пространство, отсутствие социальной инфраструктуры, вот откуда взялся этот вид недвижимости", - пояснил Хуснуллин, выступая в Госдуме.

Он отметил, что даже в пределах одного города могут быть разные подходы. "Например, напротив Госдумы есть комплекс "Москва". Владельцам этих апартаментов социальная инфраструктура не нужна. А на окраине в апартаментах живут те, кому нужны и школа, и садик", - отметил вице-премьер.

Он также сообщил о возмущении южных, курортных регионов России, где не хотят менять статус апартаментов. "Они говорят: вы хотите лишить нас хлеба, к нам летом люди куда будут на три месяца приезжать? Налоги, капремонт и управление – неурегулированные проблемы по апартаментам, которые в течение 10-15 лет к нам обязательно придут", - полагает Хуснуллин.

Теги: апартаменты, марат хуснуллин, статус, жилая недвижимость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3989

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети