16 Февраля 2022
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Экономика В России
Екатеринбургский метрополитен, вагоны метро (2021) | Фото: Накануне.RU

Только Москва и Петербург могут позволить себе строить новые станции метро – вице-премьер

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин отказал российским городам-миллионникам в строительстве новых станций метро (кроме тех, где было принято политическое решение достроить метрополитен).

"Метро есть смысл строить, если в час пик в нем едут 20 тыс. пассажиров в час. Исторически это могут себе позволить Москва (там в час пик едет 58 тыс. человек) и Санкт-Петербург. Для остальных городов это нецелесообразно", - сказал вице-премьер, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Он отметил, что в трех городах, несмотря на экономическую нецелесообразность, метро все равно будет достроено: это Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. Решение по этим проектам было принято президентом России.

Также, по словам Хуснуллина, в Новосибирске точно будет достроена еще одна станция, строительство второй – под вопросом. Остальным городам он посоветовал развивать наземный транспорт, в том числе трамваи, которые могут перевозить до 10 тыс. человек в час.

При этом он отметил, что в Челябинске, где проект строительства метро уже начат, "закопать" метро будет стоить 10 млрд руб., так что некоторая целесообразность его строительства все же имеется. Если же бросить объект, то может произойти техногенная катастрофа.

Теги: метро, трамваи, общественный транспорт, строительство, марат хуснуллин



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