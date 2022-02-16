Вице-премьер Хуснуллин: "Цены на стройматериалы – угроза номер один"

Стоимость строительных материалов сегодня является угрозой номер один для строительной отрасли, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, удорожание в сфере госсстроительства будет компенсировано за счет бюджета: "Это тяжелое решение, но оно было принято".

Но частному сектору никто ничего не компенсирует, и расходы лягут на плечи покупателей недвижимости, отметил вице-премьер, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В ряде регионов рост цен не обоснован, это чисто монополия и картельный сговор. Я не могу найти объяснения тому, почему песок подорожал на 100%, он в земле – с чего ему дорожать? Щебень дорожает из-за сговора владельцев вагонов. Битум подорожал, потому что мы приняли налоговый маневр для нефтяников. Он в два раза стал дороже. Металлурги цены подняли и все начинает дорожать. Лифты подорожали на 30%", - пожаловался Хуснуллин.

Он добавил, что "есть вопрос с ввозом стройматериалов". "Мы предлагаем ограничения на ввоз отменить, нам сейчас нужны любые стройматериалы. А раньше мы принимали ограничения, чтобы помочь российским производителям. Это будет точечное решение", - полагает министр.

"Но если материалы подорожали, но они есть, то ресурсов трудовых нет вообще", - продолжил вице-премьер.

"Трудовые ресурсы подорожали на 30%. Надо людей искать. Объем работы вырос – за это надо платить. Также растет стоимость финансовых инструментов строительства. Плата за подключение в разных регионах разная. Мы будем с этим системно бороться, тема болезненная", - добавил Хуснуллин.

При этом он не считает, что рынок монополизирован. Так, по данным ФАС, только в трех российских регионах на рынке жилищного строительства есть застройщики-монополисты. "Строительная отрасль одна из самых немонополизированных в стране. 90% работ выполняется мелким и средним бизнесом. Наверное, концентрация происходит в крупном бизнесе. Плохо это или хорошо? Это не наша задача, мы должны создать прозрачные условия и упростить рынок", - сказал министр.