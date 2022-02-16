Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине
Россиянин Илья Буров выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
Результат российского спортсмена в финале − 114,93 балла. Впереди оказались Александр Абраменко из Украины (116,50) и представитель Китая Гуанпу Ци (129,00).
Отметим, что четыре года назад на ОИ в Пхёнчхане Илья Буров также стал третьим в данной дисциплине.
БРОНЗА! Еще одна награда 🥉— Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022
Илья Буров показал чудеса акробатики и стал третьим в суперфинале 🥳
Шикарное выступление и за себя, и за брата Максима 💪 pic.twitter.com/3XiJY4sslv