16 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

Я с женой столько не общаюсь, сколько с министром финансов – Хуснуллин

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что "все вопросы ЖКХ – прямая ответственность субъектов, региональная политика".

"Мы все время ставим вопросы федеральному центру, но все вопросы ЖКХ – это региональная политика, прямая ответственность регионов", - заявил вице-премьер. Он добавил, что постоянно пытается добиться дополнительного финансирования регионов у Минфина, но это ведомство указывает на профицит в балансе субъектов. Но субъекты хотят пустить эти деньги на другие, более приоритетные цели.

"Я с женой столько не общаюсь, сколько с Силуановым (министром финансов России – прим. ред.). С женой – только утром, с министром – целый день", - пожаловался Хуснуллин.

Выступая в Госдуме на "правительственном часе", Хуснуллин удивился докладам депутатов о 40-процентном росте цен на услуги ЖКХ, на который жалуются избиратели. "Ситуация очень интересная. В среднем [разрешенный] рост [цен по стране составляет] 4% [в год]. По итогам 2020 года средний рост составил 3%. В 2021 – 3,1%. То есть мы даже норматив роста не выбрали. Оттуда у нас реформироваться ЖКХ-то будет?" – парировал вице-премьер жалобы парламентариев.

Вместе с тем он признал, что в ЖКХ есть такие сферы, к которым регионам в одиночку просто нереально подступиться, например, когда речь идет о стоковой канализации и ливневой канализации. Он отметил, что "это большая проблема". "На черноморском побережье мы сейчас занимаемся проблемой, отработаем механизм и будем распространять на всю страну", - пообещал министр.

Теги: марат хуснуллин, жкх, коммуналка, платежи



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