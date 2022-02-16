Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский позитивно относится к данной идее. Встреча вероятна, если от Москвы последует позитивный ответ, добавил Эрдоган.

"При помощи телефонной дипломатии я хочу узнать у господина Путина, как он на это смотрит", - сказал CNN Turk президент Турции.

В январе Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения "разногласий между ними".

Также в администрации турецкого президента заявляли, что Владимира Путина пригласили прилететь в Анкару сразу после посещения открытия Олимпийских игр в Пекине. В Кремле отмечали, что принципиальная договоренность о визите есть, но о сроках говорить рано.