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Общество Свердловская область
MacBook Pro ноутбук макбук офис лэптоп компьютер клавиатура (2019) | Фото:Pixabay

В Екатеринбурге школьные медики получат доступ к медданным учеников

В школах и детских садах Екатеринбурга будет установлена информационная система поликлиник, которая даст доступ медикам образовательных учреждений к информации о нынешнем состоянии ребенка. Об этом на заседании двух депутатских комиссий гордумы заявил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

"С 2017 года в Свердловской области реализуется программа по организации электронного документооборота между поликлиниками и медкабинетами школ и детских садов. Она обеспечивает школьных врачей доступом к информационным системам поликлиник для получения сведений о состоянии здоровья ребенка, а также формирования направлений в медучреждение. Медкабинеты школ и детских садов Екатеринбурга уже оснащены необходимым оборудованием, прорабатывается вопрос организации доступа", - рассказал замминистра.

По словам замдиректора Центра цифровой трансформации здравоохранения Сергея Леднева, заявку на подключение можно подать в Центр уже сегодня. На данный момент ведутся работы по созданию единой системы "Здравоохранение Свердловской области".

Сегодня 166 школ и 398 детских садов Екатеринбурга уже имеют лицензию на оказание медпомощи, включающее в себя прием педиатра, неотложную помощь, вакцинацию, профилактический осмотр, диспансерное наблюдение, а также контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. В тех же организациях, где отсутствуют медицинские кабинеты, прибегают к системе "Единый педиатр" на базе фельдшерско-акушерских пунктов и других лечебных учреждений.

Напомним, что вакцинация школьников от коронавируса также осуществляется в медицинских кабинетах учебных учреждений. Дистанционное обучение в школах Свердловской области завершается уже завтра. 17 февраля ученики с 1 по 8 класс смогут вернуться за школьные парты.

Теги: медкабинет, медик, поликлиника, школа, детский сад



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