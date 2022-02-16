16 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
ФАС России (2017) | Фото: Medvestnik.ru

В Челябинске рекламу спа-клуба на здании признали неэтичной

В Челябинске признали неэтичной рекламу спа-клуба на здании многоквартирного дома на Свердловском проспекте. Баннер уже демонтировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Плакат содержал наименование спа-клуба Rolex men's club и адрес сайта. Антимонопольный орган решил, что реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы.

В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело.

Теги: реклама, УФАС,



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