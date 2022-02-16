В Челябинске рекламу спа-клуба на здании признали неэтичной

В Челябинске признали неэтичной рекламу спа-клуба на здании многоквартирного дома на Свердловском проспекте. Баннер уже демонтировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Плакат содержал наименование спа-клуба Rolex men's club и адрес сайта. Антимонопольный орган решил, что реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы.

В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело.