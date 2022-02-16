На Ямале пенсионерка попросила у "единороссов" еды

На Ямале пенсионерка из Сеяхи попросила у местных "единороссов" еды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

"Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат Заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер. Он вместе с волонтерами в этот же день навестил женщину, вручил ей продукты", - говорится в сообщении.

Также "единороссы" сообщили что местные и районные депутаты заменили в доме пожилой женщины унитаз, электровыключатель и водонагреватель.

Из этого депутат Тимофей Лаптандер сделал вывод, что встречаться с пенсионерами нужно чаще, чтобы выяснить их нуждаемость в помощи.

"Сами они стесняются просить и молча переносят невзгоды. А задача властей – выяснить, в чем нуждаются одинокие пенсионеры и оказывать им адресную помощь", - написал парламентарий в соцсетях.