16 Февраля 2022
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ямале пенсионерка попросила у "единороссов" еды

На Ямале пенсионерка из Сеяхи попросила у местных "единороссов" еды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

"Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты. Помочь пенсионерке взялся депутат Заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер. Он вместе с волонтерами в этот же день навестил женщину, вручил ей продукты", - говорится в сообщении.

Также "единороссы" сообщили что местные и районные депутаты заменили в доме пожилой женщины унитаз, электровыключатель и водонагреватель.

Из этого депутат Тимофей Лаптандер сделал вывод, что встречаться с пенсионерами нужно чаще, чтобы выяснить их нуждаемость в помощи.

"Сами они стесняются просить и молча переносят невзгоды. А задача властей – выяснить, в чем нуждаются одинокие пенсионеры и оказывать им адресную помощь", - написал парламентарий в соцсетях.

Теги: пенсионерка, еда, единая россия



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