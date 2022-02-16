Родителей истощенных младенцев из московской квартиры обвинили в покушении на убийство

Следственный комитет РФ квалифицировал действия родителей, чьих младенцев нашли истощенными в московской квартире, как покушение на убийство малолетних.

Супругам предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие будет просить об их аресте.

Напомним, в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружили двух восьмимесячных мальчиков-близнецов, которых, по предварительной информации, некоторое время не кормили. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц.

Как сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ, в 2020 году супруги были лишены родительских прав в отношении своих других восьми детей за асоциальный образ жизни.