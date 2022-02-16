16 Февраля 2022
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Экономика В России
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Хуснуллин назвал ключевую ставку ЦБ серьезной угрозой для ипотеки

Низкая ключевая ставка ЦБ стала одним из факторов, позволивших в 2021 году достичь впечатляющих результатов по выдаче ипотеки – всего было выдано кредитов на 5,7 трлн руб., рассказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Также среди положительных факторов он назвал льготные программы кредитования, а среди отрицательных – пандемию, она "очень серьезно тормозит строительство и влияет на цены".

"Средняя ставка 7,5% по итогам 2021 года. Конечно, достигнуть таких цифр во многом удалось благодаря мягкой денежно-кредитной политике ЦБ. Но сегодняшняя ключевая ставка является серьезной угрозой для нас", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что постоянно обсуждает ситуацию с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Также Хуснуллин не исключил, что "если ситуация не изменится, то придется принимать меры поддержки рынка".

Напомним, ранее регулятор не исключил, что в ближайшие месяцы продолжит повышать ключевую ставку.

Между тем, Сергей Пахомов, глава комитета ГД по градостроительной политике, отметил, что "остается большая часть граждан, которая не сможет позволить себе взять ипотеку, даже если ставка будет стремиться к нулю".

Также Хусннуллин прокомментировал ситуацию с очередью на жилье. Он пожаловался, что сейчас единой базы очередников просто нет, ее поручено создать Минстрою. По данным вице-премьера, средний срок ожидания в очереди составляет 20 лет, при этом 20% тех, кто записался в очередь, даже не нуждаются в улучшении жилищных условий.

Теги: ипотека, ключевая ставка, марат хуснуллин



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