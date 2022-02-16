За 10 лет пользование общественным транспортом снизилось на 19%, но на 19% дорог больше не стало - Хуснуллин

Регионы должны самостоятельно решать проблемы с парковками в жилых массивах, им не так давно было передано право рассчитывать нормативы по этому показателю для строящегося жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме на "правительственном часе".

"Раньше мы действительно по одной формуле рассчитывали число необходимых парковочных мест и для Москвы, и для 10-тысячного города", - пояснил вице-премьер.

Он также назвал "очень опасной" ситуацию с увеличением в городах личного автопарка. "На 19% за 10 лет снизилось пользование общественным транспортом, а дорог мы на 19% больше не построили. Многие губернаторы, к сожалению, не могут ответить, что у них по этому вопросу", - посетовал министр.