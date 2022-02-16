Эстонская разведка перенесла дату "вторжения" России на Украину на конец февраля

Служба эстонской внешней разведки перенесла дату "вторжения" России на территорию Украины на конец февраля.

Как говорится в официальном докладе разведки, причина, по которой наступление не произошло 16 февраля, как предсказывалось, якобы кроется в "неготовности российской армии".

В докладе также отмечается, что после достижения военной готовности для начала операции потребуется "только политическое решение", пишет "Лента.ру".

Ранее британский таблоид The Sun написал, что "вторжение" России на Украину состоится в три часа ночи 16 февраля. Позже издание отредактировало свою статью. Это произошло после того, как время предполагаемой "атаки" истекло.

Еще один "прогноз", сделанный Bloomberg, говорил о том, что "нападение" состоится 15 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала публикации американских и британских СМИ, попросив огласить "график наших "вторжений" на предстоящий год".