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Общество Свердловская область
Месячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле детсадовцам раздали оружие и покатали в автозаке

Воспитанникам детского сада №135 в Нижнем Тагиле и третьеклассникам школы №3 на Руднике им. III Интернационала выдали оружие и дали прокатиться на автозаке. Такое неординарное мероприятие организовало нижнетагильское отделение ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" совместно с фондом "Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов" и отдельным батальоном ППСП.

Месячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: администрация Нижнего ТагилаМесячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: администрация Нижнего Тагила

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, военно-патриотическая встреча была организована 15 февраля в рамках месячника ко Дню защитника Отечества. Дети участвовали в небольших армейских конкурсах, надевали бронежилеты, подержали в руках оружие и научились пользоваться настоящими радиостанциями. Но главным приключением, по словам администрации, стала поездка внутри специального полицейского автомобиля.

Месячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: администрация Нижнего Тагила

Месячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: администрация Нижнего Тагила

"Восторгу детей не было придела! - заявили в мэрии. - В конце встречи ребята одной из групп садика поздравили ветеранов и сотрудников полиции с днем защитника Отечества".

Месячник с воспитанниками детского садика №135 в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: администрация Нижнего Тагила

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге для дошкольников также стартовала ежегодная Зарница. Дети выполняют различные конкурсы на военную тематику, после чего их ожидает церемония награждения. Некоторые детские сады также приурочивают мероприятие к 23 февраля.

Теги: оружие, дошкольники, детский сад, Нижний Тагил



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