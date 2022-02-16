В Нижнем Тагиле детсадовцам раздали оружие и покатали в автозаке

Воспитанникам детского сада №135 в Нижнем Тагиле и третьеклассникам школы №3 на Руднике им. III Интернационала выдали оружие и дали прокатиться на автозаке. Такое неординарное мероприятие организовало нижнетагильское отделение ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" совместно с фондом "Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов" и отдельным батальоном ППСП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, военно-патриотическая встреча была организована 15 февраля в рамках месячника ко Дню защитника Отечества. Дети участвовали в небольших армейских конкурсах, надевали бронежилеты, подержали в руках оружие и научились пользоваться настоящими радиостанциями. Но главным приключением, по словам администрации, стала поездка внутри специального полицейского автомобиля.

"Восторгу детей не было придела! - заявили в мэрии. - В конце встречи ребята одной из групп садика поздравили ветеранов и сотрудников полиции с днем защитника Отечества".

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге для дошкольников также стартовала ежегодная Зарница. Дети выполняют различные конкурсы на военную тематику, после чего их ожидает церемония награждения. Некоторые детские сады также приурочивают мероприятие к 23 февраля.