16 Февраля 2022
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Коллаж, рабочие-мигранты, строительство, сельское хозяйство, торговля (2022) | Фото: Накануне.RU

Хуснуллин: "Я против мигрантов. Но кто тогда будет работать?"

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил об отсутствии в текущий момент реальной альтернативы трудовым мигрантам на стройке. И проблема перекинется на будущее, если ее не будут решать.

На "правительственном часе" в Госдуме вице-премьеру припомнили его желание ввезти в страну 5 млн трудовых мигрантов для нужд строительной отрасли.

"А вы посчитайте, сколько за два последних года умерло трудоспособного населения! Кто будет работать? Я против мигрантов, но давайте тогда вместе честно скажем, как мы будем решать задачу, - возразил вице-премьер. - В перспективе нескольких лет нам надо определиться с трудовыми ресурсами. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте тогда увеличивать зарплаты, увеличивать производительность труда. Нужна цивилизованная миграция под жестким контролем".

По данным Хуснуллина, в 2021 году в стране было введено 92,6 млн кв. м жилья – это рекорд за всю историю страны.

Теги: марат хуснуллин, трудовые мигранты, строительство



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