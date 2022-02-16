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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Тагильский пенсионер отдал 1,6 млн рублей мошенникам, позвонившим с номера городского МВД

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стал 72-летний пенсионер, который перевел им более 1,6 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, сначала на сотовый пожилого мужчины позвонили с московского номера: неизвестный представился "сотрудником службы безопасности всех банков, находящихся на территории России". Он заявил, что со счета пенсионера пытаются снять деньги и убедил его пообщаться с представителем правоохранительных органов.

Тут же поступил еще один звонок, на этот раз с местного номера (3435) 97-60-02, который на самом деле принадлежит дежурной части МУ МВД России "Нижнетагильское". Дедушка решил, что разговаривает с сотрудником полиции. "Силовик" настоятельно рекомендовал следовать инструкциям "представителя банка".

В дальнейшем пожилой мужчина вновь общался с тем же "представителем службы безопасности", который звонил уже с разных номеров. Аферист убедил пенсионера снять все сбережения со счета и перевести "для сохранности" на указанные им "безопасные счета". Тагильчанин обналичил в банке средства и по указанию звонившего перечислил их через терминалы в салонах сотовой связи на проспекте Ленина, улице Пархоменко и Черноисточинском шоссе.

2000, купюра, банкомат, сбербанк(2018)|Фото: Накануне.RU

После этого "представитель банка" убедил его взять кредит и снова перевести на указанный счет. Уже после всех манипуляций с деньгами пенсионер заподозрил неладное и пошел в полицию. Правоохранители проверили номера, с которых звонили злоумышленники (а их было около десятка) и установили по несколько совпадений в различных регионах России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленникам, если их найдут, может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в свердловской полиции признавались, что пока не нашли способа борьбы с аферистами, которые звонят с настоящих номеров силовиков.

Теги: мошенники, пенсионер, полиция, Нижний Тагил



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