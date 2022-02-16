В Тюменской области снежная глыба, отлетевшая от фуры, едва не убила пассажира "легковушки"

В Ялуторовском районе Тюменской области на 53 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск с грузовика упал ледяной снежный ком на автомобиль "Лада Гранта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Инцидент произошел накануне. Лед пробил лобовое стекло авто и покалечил пассажира. 43-летний пассажир "Лады" получил контузию обоих глаз.

Водитель большегруза, вероятно, не заметил случившегося и уехал с места происшествия. В Госавтоинспекции призвали водителей очищать свои транспортные средства от снега и соблюдать безопасную дистанцию.