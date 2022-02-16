16 Февраля 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тобольске школьникам задали задачу про скорость остывания трупа

Ученикам одной из школ Тобольска предложили решить задачу, "героем" которой является труп, передаёт корреспондент Накануне.RU.

""В 20.00 был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло (со скоростью) полтора градуса в час?". Это что за задачи такие?!", - говорится в условии, которое опубликовал в одной из городских групп в соцсети отец школьника, которому задали решить задачу.

"Задача" вызвала шквал негодования. Появились комментарии в духе "Ужас какой. Чему учат детей?", "Задайте этот вопрос завучу и директору. Задачи странные". Впрочем, нашлись и те, кто попытался решить задачу – в комментариях появились варианты ответа.

Задача, труп(2022)|Фото: vk.com, Типичный Тобольск

Теги: Тобольск, школа, труп



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