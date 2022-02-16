В Челябинской области планируют создать природные парки на Тургояке, Аракуле и Кисегаче

В Челябинской области прорабатывается вопрос о создании природных парков Аракуль, Кисегач и Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Территории прошли комплексное экологическое обследование. Объекты соответствуют параметрам для признания их особо охраняемыми территориями.

Первым будет создан природный парк Аракуль. В него войдут не только само озеро, но и известные скальные выходы Аракульского Шихана, объекты культурного наследия. Его площадь составит более 3 тыс. га.

Природный парк Кисегач будет включать озера Еловое, Большой Кисегач, Теренкуль, Большой Боляш, места концентраций охраняемых видов и естественные природные сообщества. В природный парк Тургояк войдут также река Куштумга, объекты культурного наследия, лесной генетический резерват культуры кедра, а также водно-болотные угодья. Его площадь составит 22 тыс. га.

Напомним, в декабре министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал о планах по созданию природного парка на территории озера Тургояк. По его словам, природный парк будет иметь несколько зон, в том числе зону особой охраны и зону рекреации.