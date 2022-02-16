16 Февраля 2022
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Политика В России
(2015) | Фото: kremlin.ru

Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном

Россия будет иметь все основания принять аналогичные меры при введении антироссийских санкций Лондоном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва может принять закон о санкциях против лиц и компаний, связанных с Лондоном, передает РИА Новости.

Лавров выразил надежду, что другие страны Запада не станут поддерживать попытки Великобритании запустить новую волну санкций.

Напомним, правительство Великобритании готовит новый пакет санкций против РФ. В рамках законопроекта не исключается вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Такие планы ранее озвучила глава британского МИД Лиз Трасс.

В Кремле назвали заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом.

Теги: сергей лавров, лондон, санкции



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