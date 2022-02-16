16 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
ДТП на 42 км федеральной автодороги &quot;Екатеринбург – Шадринск - Курган&quot; (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Екатеринбурженке грозит до 12 лет колонии за сбитую насмерть пенсионерку

Дело о смертельном ДТП в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где осенью прошлого года насмерть сбили пенсионерку, направлено суд. Обвиняемой выступает местная жительница 2000 года рождения, которая после аварии сразу скрылась с места происшествия.

Напомним, что трагедия произошла около 5 утра 12 сентября прошлого года. Автомобиль "ВАЗ 21130" на скорости 103,8 км/ч, при разрешенных 60 км/ч, двигался по проезжей части ул. Бакинских Комиссаров со стороны ул. Восстания в направлении ул. Новаторов. Проявив преступную халатность, водитель наехала на пожилую женщину, переходящую дорогу на Бакинских Комиссаров в районе дома №20 на Коммунистической.

Эксперты заключили, что пенсионерки были нанесены тяжелые травмы, которые и привели к смерти прямо на месте ДТП. При этом молодой водитель покинула место аварии сразу после происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, а дело было направлено в Орджоникидзевский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу. За свое преступление девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, пенсионерка, ДТП, колония



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