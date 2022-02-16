Вслед за девушками. Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде в Китае

Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Российские спортсмены уступили только представителям Норвегии (Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо) и Финляндии (Ийво Нисканен и Йони Мяки), у которых золото и серебро соответственно.

ЕЩЕ ОДНА БРОНЗА! Третья медаль буквально за час 🥉



Большунов и Терентьев провели почти идеальную гонку, но против финиша Клебо пока ничего не сделать. Еще и Мяки оказался проворнее 🤷‍♂️



Но третье место – это топовый результат. Парни, спасибо 👏 pic.twitter.com/SwLblsOA7v — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Напомним, что ранее сегодня лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также выиграли бронзовую награду в командном спринте классическим ходом. Девять медалей в лыжах на одной Олимпиаде − лучший результат в российской истории.