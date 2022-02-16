16 Февраля 2022
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Спорт
Александр Терентьев на Олимпийских играх в Пекине Юлия Ступак и Наталья Непряева (2022) | Фото: Marko Djurica / Reuters

Вслед за девушками. Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде в Китае

Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Российские спортсмены уступили только представителям Норвегии (Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо) и Финляндии (Ийво Нисканен и Йони Мяки), у которых золото и серебро соответственно.

Напомним, что ранее сегодня лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева также выиграли бронзовую награду в командном спринте классическим ходом. Девять медалей в лыжах на одной Олимпиаде − лучший результат в российской истории.

Теги: Александр Терентьев, Александр Большунов, лыжи, командный спринт, бронзовая медаль



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