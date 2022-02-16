В Нижнем Тагиле вновь объявили НМУ первой степени опасности

16 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
завод, труба, дым, экология, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле вновь объявили НМУ первой степени опасности

В Нижнем Тагиле вновь наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Из-за этого город может накрыть смог.
Читайте также:

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, до вечера 18 февраля на территории Нижнего Тагила ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В этой связи объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 18 февраля.

Напомним, в конце января смог и едкий запах накрыли Нижний Тагил. Они держались в городе почти неделю.

На днях стало известно, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова решила лично убедиться в достоверности слов тагильчан, которые жаловались на смог. Чиновница сообщила, что вместе с сотрудниками прокуратуры выехала на производственную площадку "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

"По итогам проверки примем меры", - пообещала Радионова.

Теги: Нижний Тагил, НМУ, смог, воздух



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2022 13:53 Мск Глава Росприроднадзора отправилась в Нижний Тагил, чтобы лично убедиться в загрязнении воздуха
Ранее 03.02.2022 09:51 Мск В Нижнем Тагиле на несколько дней продлили предупреждение по смогу
Ранее 31.01.2022 15:50 Мск Смог и едкий запах в Нижнем Тагиле продержатся до 2 февраля


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3978

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети