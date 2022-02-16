В Нижнем Тагиле вновь объявили НМУ первой степени опасности

В Нижнем Тагиле вновь наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Из-за этого город может накрыть смог.

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Как сообщается на официальном сайте городской администрации, до вечера 18 февраля на территории Нижнего Тагила ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В этой связи объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 18 февраля.

Напомним, в конце января смог и едкий запах накрыли Нижний Тагил. Они держались в городе почти неделю.

На днях стало известно, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова решила лично убедиться в достоверности слов тагильчан, которые жаловались на смог. Чиновница сообщила, что вместе с сотрудниками прокуратуры выехала на производственную площадку "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

"По итогам проверки примем меры", - пообещала Радионова.