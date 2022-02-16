Британия и НАТО не видят признаков деэскалации вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит признаков деэскалации рядом с границами Украины.

Он сказал, что не может дать точную оценку количества российских сил у границы с Украиной, но считает, что их количество растет. При этом он признал, что видит готовность России к дипломатическому урегулированию.

Напомним, в западных СМИ уже несколько дней муссируются слухи, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "агрессию" возможной уже на днях.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что рассуждать о датах возможного "вторжения" России бесполезно. И тоже добавил, что не видит свидетельств отвода российский войск от границ.

Любопытно, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что раздувание Западом "российской угрозы" нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины.

Накануне Минобороны России вывезло из Крыма танки и другую технику, участвовавшую в военных учениях.