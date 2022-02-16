Кремль: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик и принял к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подтвердил, что "признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями", пишет "Интерфакс".

"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - добавил Песков. Так он ответил на вопрос, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.

Напомним, накануне Госдума приняла постановление об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР. Большинство в ходе рейтингового голосования проголосовало за более жесткий вариант КПРФ. Он предполагает, что обращение будет направлено сразу президенту России, тогда как "Единая Россия" предлагала сначала консультироваться с МИДом.

Ранее сам Путин прокомментировал возможность признания независимости ЛНР и ДНР. "Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал он.