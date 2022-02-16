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Общество Новосибирская область
медицина, слайды, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по развитию здравоохранения в регионе  

На коллегии регионального минздрава губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал медицинской сообщество воспользоваться пандемией для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита.

Губернатор отметил, что за два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли.

"Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики не просто справились с этой борьбой, но и продолжили своё развитие и смогли сделать очень многое в 2020-2021 годах. Тем не менее, из любой войны надо выходить с определёнными уроками. Среди прочего, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое – это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Сегодня – самый удобный момент для того, чтобы активизировать эту работу, потому что такого внимания к сфере здравоохранения и со стороны всех уровней власти, и со стороны общества в последние годы не было. Сегодня поддержка и уважение к медикам высоки, как никогда. Также высок уровень внутренней мобилизации медицинского сообщества – это видно, в том числе, по количеству молодых людей, желающих стать врачами и фельдшерами. Второе – необходимо продолжать работу по ликвидации дефицита кадров. И третье – надо активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере" ,- заявил Андрей Травников.

андрей травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

На коллегии с основным докладом выступал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он напомнил, что на протяжении двух последних лет система здравоохранения Новосибирской области продолжает экстренно реагировать на вызовы пандемии COVID-19. Распространение коронавирусной инфекции заставило региональное руководство принимать жёсткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили бы безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, но и сохранили устойчивость экономики. В 2021 году система в большей степени адаптировалась к работе в это непростое время, решения стали более выверенными, соответственно – видны более высокие результаты в достижении поставленных задач в рамках национального проекта «Здравоохранение» и утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году на 7,4 млрд рублей выросло финансирование этой программы.

правительство новосибирской области, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

При этом, приоритетным направлением работы минздрава Новосибирской области остаётся ликвидация кадрового дефицита. В регионе реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам: единовременные денежные выплаты молодым специалистам, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов. Кроме того, 30 врачам наиболее дефицитных специальностей предоставлена единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей. Это врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи и акушеры-гинекологи.

В 2022 году, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, предусмотрено расширение федеральной программы «Земский доктор»/ «Земский фельдшер» с участием не только врачей и фельдшеров, но и медицинских сестёр и акушеров в ФАП. Особое внимание также уделяется формированию кадрового резерва руководителей медицинских организаций, подготовке более квалифицированных руководителей, разработке и внедрению усовершенствованных механизмов системы наставничества для молодых специалистов с целью их успешного закрепления.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который провел заседание коллегии регионального минздрава, подчеркнул, что вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения сегодня особо важен: "Натиск пандемии мы выдержали, но система работает на пределе. Необходимо сформулировать дополнительные предложения с точки зрения социальной направленности кадровой работы".

Стоит отметить, что в Новосибирской области постоянно реализуются мероприятия по улучшению материально-технической базы здравоохранения.

медицина, слайды, здравоохранение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В частности, в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году продолжено переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Приобретено 187 единиц современного медицинского оборудования. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями продолжено переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счёт средств федерального бюджета приобретено 45 единиц медицинского оборудования. Продолжена работа по развитию сети центров амбулаторной онкологической помощи. Создано 12 из 16 необходимых ЦАОП, из них 5 – в 2021 году. Закуплена 41 единица медицинского оборудования.

В целях развития первичной медико-санитарной помощи в 2021 году продолжено строительство 7 поликлиник по соглашению о государственно-частном партнёрстве. Кроме того, в декабре 2021 года было заключено ещё одно соглашение ГЧП о строительстве поликлиники в Советском районе мощностью 700 посещений в смену. Начато строительство 36 ФАПов, из которых введено в эксплуатацию 15.

Продолжено укрепление материально-технической базы системы здравоохранения. Проведены капитальные и текущие ремонты в 13 медицинских учреждениях, переоснащены медицинскими изделиями и мебелью 27. Бережливые технологии внедрены в 64 учреждениях.

В рамках регионального проекта «Детское здравоохранение» с 2021 года начато переоснащение медицинских организаций, осуществляющих пренатальную диагностику врождённых и наследственных заболеваний.

Знаковым событием 2021 года стало начало строительства в рамках ГЧП инфекционной больницы, которая станет одной из крупнейших в Сибири.

Теги: андрей травников, здравоохранение, земский доктор, пандемия



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