Ступак и Непряева стали третьими в командном спринте на ОИ-2022 в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева выиграли бронзовую награду в командном спринте классическим ходом на Олимпийских играх в Пекине.

Всё решили последние метры дистанции. Наши девушки в финишном створе уступили сборным Германии (Катарина Хенниг и Виктория Карл) и Швеции (Майя Дальквист и Йонна Сундлинг), у которых золото и серебро соответственно.

БРОНЗА! Еще одна медаль у лыжной команды 🥉



Гениальный заключительный круг от Непряевой. ГЕНИАЛЬНЫЙ 😍



Но уже на самом-самом финише немка и шведка оказались быстрее 🔥



И все равно, Наташа и Юля – прекрасны 🙌 pic.twitter.com/t9YJxRJ5TT — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Отметим, что ранее на ОИ в Пекине Непряева и Ступак стали олимпийскими чемпионками в эстафете. Непряева же на этих соревнованиях собрала полный комплект наград (золото − в эстафете, серебро − в скиатлоне и бронза − в командном спринте).