ОНФ раскритиковал мэра Перми за желание "урезать" жилищные метры для детей-сирот

Активисты ОНФ выступили против законопроекта о выделении выпускникам детских домов квартир за пределами города, жилая площадь которых составляет менее 14 "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В настоящий момент в Пермском крае согласно закону "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", дети-сироты могут рассчитывать на получение благоустроенного жилья, общей площадью не менее 28 кв. м, а жилой – не менее 14 кв. м. Территориально оно предоставляется в родном для ребенка населенном пункте.

Власти Перми, ссылаясь на нехватку нужных квартир, предлагают изменить этот закон. Соответствующий законопроект на рассмотрение в краевое заксобрание внес глава Перми Алексей Демкин.

Как следует из пояснительной записки, в 2021 году в Перми было объявлено 539 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот. Из них 89,6% торгов (483 аукциона) не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Отмечено, что отсутствие заявок обусловлено недостаточным количеством на рынке недвижимости квартир, которые подходят по всем параметрам, для предоставления их детям-сиротам. Однако на рынке есть квартиры, жилая площадь которых составляет менее 14 кв. м. (13,8-13,9 кв. м), в том числе, в новостройках.

Также выделять дома предлагается в квартирах Пермского района. В пояснительной записке отмечено, что район активно развивается, имеет транспортную инфраструктуру. Рассмотреть законопроект могут на февральском заседании.

Активисты регионального отделения Народного фронта призвали власти Перми не допустить категорического изменения правил выделения жилья детям-сиротам. Народный фронт направил в адрес администрации Перми обращение с призывом не отменять правило о минимальной жилой площади, а заново определить нижнюю границу. Если на рынке недвижимости есть много невостребованных квартир в первичном сегменте жилой площадью 13,8–13,9 кв. м. и для того, чтобы купить их для детей-сирот, нужно менять закон – можно сделать это не так категорично.

"Сокращение площадей предоставляемого детям-сиротам жилья – значительное ограничение их прав. Пермские власти предлагают внести изменения в правила предоставления жилья с целью ускорить расселение, но будет ли высоким качество жизни детей в таких квартирах? Предлагаемые формулировки изменений затрагивают не только Пермь и Пермский район, а весь край, а учитывая уровень износа жилого фонда в отдаленных территориях, расселение будет напоминать игру в рулетку", – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Елена Лебедева.

Кроме того, Народный фронт обеспокоен появлением целых "общежитий", в которые дети-сироты переезжают десятками после того, как покинули детские дома. Квартиры для них предоставляются по одному и тому же адресу, так что молодые люди по достижении совершеннолетия продолжают жить по соседству со своими друзьями и знакомыми по детскому дому, оставаясь в той же среде и ограничивая себя в дальнейшей социализации.

По информации управления жилищных отношений Перми, в 2020 г. в Перми в доме на улице Карбышева, 47б, для детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено сразу 52 квартиры. Схожая ситуация сложилась в доме по улице Цимлянской, 19, – там 32 квартиры. На улице Ольховской, 21, в 2020 г. куплены жилые помещения для 51 ребенка, а в 2021-м к ним присоединились еще 12. Эксперты направили общественное предложение в адрес губернатора Пермского края с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и продумать риски и социальные последствия от создания подобных "общежитий".

Важно также обратить внимание на стоимость квадратного метра жилья в старом и новом фонде: в некоторых случаях стоимость квартиры в доме 1979 года постройки была выше, чем квартиры в новом доме. В целях эффективного расходования бюджета эксперты просят установить разницу между стоимостью квадратных метров в старом и новом жилом фонде.