Германия откажется от коронавирусных ограничений к 20 марта

Власти Германии планируют до 20 марта снять почти все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщила газета Bild.

Проект документа рассмотрят канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы германских регионов.

Самым последним должно быть отменено правило предъявления теста или сертификата о вакцинации, а также справки выздоровлении.

В то же время власти хотят оставить в силе обязанность ношения масок в магазинах и общественном транспорте, передает ТАСС.

Многие страны ранее уже начали смягчать ограничения, введенные из-за пандемии. Так, правительство Швеции объявило о снятии большинства антиковидных ограничений, даже несмотря на то, что в конце января в стране был зафиксирован самый высокий среднесуточный уровень заболеваемости коронавирусом.

Дания стала первой европейской страной, которая сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается в конце февраля отменить вообще все антиковидные ограничения, включая самоизоляцю для людей, получивших положительный тест на COVID-19.

В нескольких штатах США отменено требование о том, чтобы предприятия запрашивали доказательства ковид-вакцинации или требовали постоянного ношения маски.