Из Екатеринбурга в Петербург через четыре года можно будет доехать за 17 часов - Хуснуллин

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство, пообещал, что через четыре года дорога из Екатеринбурга в северную столицу на машине составит 17 часов.

"Если трассу М-11 строили восемь лет, то М-12 "Москва-Казань-Екатеринбург" планируется построить за четыре года. Мы сейчас полностью вышли на участок Казань-Екатеринбург. По этому проекту мы хотим построить 1600 км трасс за три с половиной – четыре года. Уже проектируем участок Екатеринбург-Тюмень. В результате из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 17 часов, никогда такого не было", - сообщил Хуснуллин на "правительственном часе" в Госдуме.