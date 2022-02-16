Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, избивших женщину и ее дочь в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело по факту причинения травм девушке и ее матери в Екатеринбурге.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков-мигрантов стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме-педагогу и попросила встретить ее на остановке, однако и взрослая женщина не остановила агрессоров, которые избили обеих. В результате учительница получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей теперь нужна операция. Ее дочь получила сотрясение мозга.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, стало известно, что ранее в этом районе города уже были случаи нападения подобных компаний на других людей. При этом, по мнению местных жителей, должной реакции со стороны правоохранительных органов так и не последовало.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения педагога и ее дочери. Также глава СК России поручил установить лиц, причастных к преступлению, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход исполнения поручения Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Добавим, что с агрессивными подростками-мигрантами уже захотел лично разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев.