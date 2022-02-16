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Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Павел Пушмин

"Буду читать книги и путешествовать". Исполнительный директор Ural Music Night уходит в отставку

После 9 лет работы Наталия Шмелькова уходит с должности исполнительного директора Ural Music Night. Об этом она написала в своих социальных сетях, поблагодарив каждого из членов команды, которая за время существования фестиваля выросла с 4 до 18 человек.

"Сегодняшний пост писать намного сложнее - он радостный, но очень ответственный для меня. Итак, друзья На этой неделе я заканчиваю свое девятилетнее (!) путешествие в мир музыкальных фестивалей. Эти 9 лет многому меня научили, мы многое прожили (хорошее и плохое) вместе, и это пост благодарности. Команда - ребята, команда самая лучшая не только на Урале, но, наверное, в России. Я вами очень сильно горжусь. Каждый из вас - специалист, готовый максимально отдаваться нашим детищам. Когда я пришла, команда состояла из 4 человек. Сейчас вас 18. Думаю, я рассказала вам все что сама знала и научила тому, что сама умею. Многому научилась от вас. Я вас очень люблю!" - пишет Шмелькова.

Особых причин или инцидентов, приведших к увольнению у Наталии не было. Сейчас девушка хочет заняться путешествиями, уделив время себе и близким. При этом уже бывший директор пообещала, что останется с командой Ночи музыки в проекте Ural Music Camp, который пройдет в сентябре.

"На протяжении 6 месяцев я буду читать книги, перееду жить в Сысерть (чтобы там читать книги), поеду в путешествие в доме на колесах (чтобы по дороге читать книги). Новые проекты я не ищу - время выспаться, отдохнуть, встретиться со старыми друзьями и почитать немного книг. Заведу собаку, буду много времени проводить с мужем (он очень счастлив), близкими и семьей", - рассказала Наталия.

Она также добавила, что место исполнительного директора фестиваля теперь займет пресс-секретарь Григорий Колмогоров. "Гриша, я рада - что это ты", - заключила Шмелькова.

Напомним, что пандемия коронавируса сильно потрепала нервы организаторам фестиваля, из-за чего "Уральскую ночь музыки" приходилось неоднократно переносить.

Теги: Ural Music Night, Уральская ночь музыки, исполнительный директор, отставка



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